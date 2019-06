Gemeente voert nieuw organogram voor personeel in met zicht op extra functies Nele Dooms

06 juni 2019

11u30 0 Lebbeke Het gemeentebestuur voert een nieuw organogram voor het personeel in. Aanleiding is de fusie van gemeente en OCMW, waardoor ook een nieuw, gezamenlijk organogram nodig is. Meteen worden ook wat extra functies gecreëerd.

“Met de inkanteling van het OCMW gaan we ook voor een nieuwe personeelsstructuur”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Een studiebureau heeft daarvoor de lijnen uitgezet en het schepencollege zorgde vervolgens voor wat eigen accenten. We vinden dat de gemeente wat extra personeel kan gebruiken. Op korte termijn denken we daarbij aan de aanwerving van een afdelingshoofd voor de diensten Burger& Welzijn en Omgeving. Ook andere diensten, zoals de milieudienst, krijgen extra personeel. Dat zal wel stelselmatig gebeuren, naarmate ander personeelsleden op andere diensten op pensioen gaan. Zo ontstaat en verschuiving van personeelsbezetting.”

Oppositiepartij Vlaams Belang had wel vragen bij het nieuwe organogram. “De financiële impact van deze structuur zal enorm zijn”, meent gemeenteraadslid Gunther Buggenhout (VB). “Door nieuwe functies zal de loonkost serieus oplopen, bovenop de opslag van liefst dertig procent die de algemeen directeur en de adjuncten vorig jaar al toegekend kregen. Alles samen kost dat de gemeente snel meer dan 600.000 euro op jaarbasis.” Daarop ontstond een welles-nietesspelletje over cijfers tussen burgemeester De Wolf en Buggenhout. Volgens De Wolf loopt de kost niet zo hoog op.