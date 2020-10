Gemeente verwacht bijna tweehonderd deelnemers aan grote zwerfvuilactie Nele Dooms

01 oktober 2020

17u00 0 Lebbeke Voor het achtste jaar op rij organiseert het gemeentebestuur van Lebbeke aanstaande zaterdag een grote zwerfvuilactie. Daar kon zelfs het coronavirus geen stokje voor steken, want bijna 200 geïnteresseerden meldden zich al aan om mee te doen. De “grote schoonmaak” moet Lebbeke weer wat properder maken.

Het is een jaarlijkse traditie dat in het najaar in Lebbeke een grootschalige zwerfvuilactie plaatsvindt. Tal van inwoners en verenigingen nemen dan deel om overal langs straten en pleinen afval op te ruimen. De editie dit jaar ziet er door de coronacrisis wel een beetje anders uit. “Vrijwilligers kunnen opnieuw materiaal zoals vuilzakken, grijpers, handschoenen en hesjes komen ophalen bij de milieudienst, maar moeten wel een mondmasker dragen”, zegt milieuambtenaar Nathalie Willems. “Gevulde vuilzakken moeten in een container op de parking van het administratief centrum of worden opgehaald door onze arbeiders de maandag na de actie. Normaal sluiten we de actie altijd af met een samenkomst aan het verzameld afval en kleine bedanking met receptie, maar dat kan door de coronacrisis nu niet doorgaan.”

Maar liefst 191 deelnemers zullen op zaterdag 3 oktober paraat staan om zwerfvuil op te ruimen. Schepen van milieu Goedele Uyttersprot (N-VA) is blij met de massale belangstelling voor de actie. “We willen nu al iedereen bedanken die zijn steentje bijdraagt om onze gemeente net te houden”, zegt ze. “De talrijke opkomst doet ons heel veel plezier. Jammer genoeg kunnen wij dit jaar geen receptie organiseren, maar iedere deelnemende vereniging of burger ontvangt een waardebon van de gemeente.”