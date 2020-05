Gemeente vervangt wekelijkse seniorennamiddagen door brochure met oefeningen: “Alternatief bieden om in beweging te blijven” Nele Dooms

26 mei 2020

14u14 0 Lebbeke De sportdienst van Lebbeke heeft een boekje uitgewerkt met allerlei oefeningen voor senioren. Bedoeling is dat zij hiermee in beweging blijven. De wekelijkse seniorennamiddagen kunnen door de coronacrisis immers niet plaatsvinden.

Lebbeke maakt er al jaren een prioriteit van om zoveel mogelijk volk te laten bewegen. In dat kader vinden normaal gezien op donderdag ook elke week seniorennamiddagen plaats. “Maar door de coronacrisis kunnen die nu al een paar maanden niet plaatsvinden en vermoedelijk starten ze pas weer op in september”, zegt schepen van sport Goedele Uyttersprot (N-VA). “We willen de senioren toch iets alternatief aanbieden en daarom ontwikkelde de sportdienst een leuk boekje met allerlei oefeningen voor de spieren.”

In de brochure zijn vooral spieroefeningen voor de benen, armen, buik, rug en romp opgenomen. Bij elke oefening staat een foto waarop sportpromotor Jonathan Gerlo voordoet hoe het moet. Bovendien wordt ook telkens getoond welke spiergroep precies getraind worden. De brochure bevat ook enkele kleine opwarmingen en relaxatie-oefeningen.

“We beseffen dat het in deze Coronatijden niet evident is om te sporten en in beweging te blijven”, zegt Uyttersprot. We hopen dat dit initiatief toch kan aanzetten tot wat extra sporten. Zo zien we alle senioren fit terug in september als de seniorensportnamiddagen weer kunnen beginnen.”