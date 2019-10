Gemeente vervangt vrijetijdspas door Uitpas Nele Dooms

25 oktober 2019

11u17 1

Het gemeentebestuur van Lebbeke stapt in het project van de Uitpas, zoals ook Dendermonde en Aalst dat al hebben. De nieuwe pas zal de huidige vrijetijdspas vervangen. Deze laatste werd indertijd in het leven geroepen om kansarme kinderen en jongeren tegen een goedkoper tarief te laten deelnemen aan activiteiten van de lokale sport-, jeugd- en cultuurdienst, bibliotheek, academie en plaatselijke verenigingen. “Maar de Uitpas werkt discreter”, zegt schepen Goedele Uyttersprot (N-VA). “Iedereen kan er gebruik van maken. Onze inwoners kunnen er punten mee sparen telkens ze deelnemen aan een vrijetijdsactiviteit. Die punten zijn om te ruilen voor allerlei voordelen en kortingen. Maar tegelijk zorgt de Uitpas ervoor dat mensen met een beperkt inkomen van goedkopere tarieven kunnen genieten. Dat valt dan niet op, omdat het voor iedereen hetzelfde pasje is.” In de toekomst wil de gemeente de Uitpas ook laten gelden voor nog meer verenigingen en scholen. De gemeenteraad gaf alvast haar fiat.

Meer over Uitpas

politiek