Gemeente verlaagt belasting op terrassen: “Iedereen moet kans hebben om Lebbeke te doen bruisen” Nele Dooms

04 februari 2020

17u12 1 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke past de belasting op terrassen aan. Lees: voor plaatsing van een terras zal in de toekomst doorgaans minder betaald moeten worden dan vroeger. Dat kan zelfs tot 35 procent goedkoper zijn. “We willen dat iedereen de kans heeft om een terras te plaatsen en zo Lebbeke nog meer doen bruisen”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA).

Wie aan zijn horecazaak een terras aan de straatkant wil plaatsen, moet daarvoor betalen. Dat is al jaren het geval. Met een nieuw belastingreglement past het gemeentebestuur van Lebbeke daar nu de tarieven van aan. Concreet worden terrassen daardoor goedkoper. Wie vanaf dit jaar een aanvraag doet voor het plaatsen van een terras op openbaar domein zal daardoor dus merkelijk minder moeten betalen.

Bewuste keuze

De tariefdaling is volgens burgemeester Raf De Wolf (N-VA) een bewuste keuze. “We willen dat in Lebbeke iedereen die dat wil een terras moet kunnen plaatsen”, zegt hij. “Let wel, zo lang dit verzoenbaar is met de verkeersveiligheid. We geloven erin dat de aanwezigheid van terrassen onze gemeente nog meer kan doen bruisen. Horeca blijft nu eenmaal onherroepelijk één van de belangrijkste factoren die tot een aangenaam dorpsbeeld en sfeer leiden, en daarom willen we de lokale horeca een duwtje in de rug geven met nieuwe tarieven. Om tot het nieuwe belastingreglement te komen, is er vooraf goed overleg geweest met horeca-uitbaters en zijn goede afspraken gemaakt.”

Abonnement

Wie een terras aan zijn zaak wil, kan kiezen of hij een aanvraag voor een heel jaar doet of voor zes maanden. “Die zes maanden zijn dan wel geldig van 1 april tot en met 30 september”, benadrukt De wolf. “Deze periode ligt vast en er is strikt aan te houden, geen dag langer. Wie toch langer wil, moet doodgewoon een abonnement van een jaar aanschaffen. Gelegenheidsterrassen, die bijvoorbeeld enkel opgesteld worden voor wijkfeesten, braderieën of dergelijke, zijn overigens gratis. Maar die mogen maximum drie dagen blijven staan.”

Wie een klein terras wil, kleiner dan tien vierkante meter, betaalt daarvoor vanaf nu 50 euro voor een half jaar en 100 euro voor een volledig jaar. Hoe groter het terras, hoe meer betaald moet worden. De grootste terrassen, tussen 51 en 80 vierkante meter, kosten 200 euro voor zes maanden en 400 euro voor een volledig jaar. In het verleden bedroeg de belasting 1,25 euro per vierkante meter. “De nieuwe regeling betekent makkelijk dertig à veertig procent minder betalen”, zegt De Wolf. “Met één groot pluspunt: in de zonnige periodes van het jaar zal iedereen ten volle kunnen genieten van een zomers terras.”