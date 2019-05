Gemeente tekent in op subsidieproject voor afbraak kerk Heizijde en inrichting tot parkgebied Nele Dooms

29 mei 2019

15u34 4 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke heeft een projectaanvraag ingediend bij de Vlaamse Overheid voor de afbraak en de groene herinrichting van het kerkgebouw van Heizijde. Wordt het project geselecteerd, dan mag de gemeente zich aan een fikse toelage voor de kosten verwachten.

Het Lebbeekse schepencollege besliste eind april om de kerk van Heizijde te kopen. Door een deal met de Kerkfabriek moet de gemeente enkel de waarde van de grond betalen voor de aankoop. Dat is zo’n 19.000 euro. Bedoeling is om de kerk af te breken. Alleen de kerktoren, die al decennia het uitzicht van Heizijde bepaalt, zal bewaard worden. Eens de kerk afgebroken, moet er op de site een park aangelegd worden, met onder andere banken en speeltuigen en een vijver, als groene ontmoetingsruimte voor Heizijde.

“Om die afbraak te realiseren en het parkgebied aan te leggen, tekenen we in op het project ‘Ruimte voor Water’, uitgeschreven door het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid”, zegt Mike Torck (Groen), schepen van Stedenbouw en Klimaat. “We zijn ervan overtuigd dat ons project perfect past in de oproep om bodems te ontharden. De toenemende verharding van de bodem zorgt voor een verhoogde kans op wateroverlast en tekorten aan grondwater omdat water niet meer kan infiltreren in de bodem. Ontharding is dus erg nodig. Met de aanleg van een parkgebied komen wij daar aan tegemoet.”

Wordt het Lebbeekse project weerhouden, dan is de Vlaamse overheid bereid tot 75 procent van de projectkosten te dragen. Dat kan Lebbeke ongeveer 150.000 euro opleveren.