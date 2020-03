Gemeente stuurt alle personeel naar huis door strengere maatregelen tegen coronacrisis Nele Dooms

18 maart 2020

12u55 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke heeft al haar personeel naar huis gestuurd. De beslissing om werknemers thuis te plaatsen, komt er door de strengere maatregelen die ingevoerd zijn door de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus.

“Wie de mogelijkheid heeft om telewerk te verrichten, zal dit in mate van het mogelijke ook doen”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Alle andere personeelsleden blijven gewoon thuis bij hun familie. We maken bewust deze keuze om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te garanderen. Alle personeelsleden zijn wel steeds opeisbaar als er zich dringende zaken voordoen.”

De gemeente garandeert wel telefonische permanentie op zowel het Administratief Centrum als bij het OCMW. Het AC is te bereiken via 052/46.82.00. Voor het OCMW is dat 052/46.91.00. Het woonzorgcentrum en kinderdagverblijf blijven wel in volle werking. “Deze mensen verdienen mijn diepste respect voor het massale werk dat zij nu verzetten”; zegt de burgemeester.

De politiediensten en gemeenschapswachten blijven wel actief om de sociale controle en handhaving garanderen. “We zullen streng toezien op de samenscholingsverboden en het niet naleven van de opgelegde regels”, zegt De Wolf. “Wat ons nu overkomt heeft een enorme invloed op onze samenleving en we rekenen dan ook op elke burger om zijn gezond verstand te gebruiken.”