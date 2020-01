Gemeente steunt Warmste Winter van Unicef met 2.000 euro Nele Dooms

04 januari 2020

Het gemeentebestuur van Lebbeke besteedt het budget dat jaarlijks voorzien wordt voor ontwikkelingssamenwerking dit jaar aan Unicef. 2.000 euro gaat naar noodhulp in het kader van de “Warmste Winter”-actie van Unicef. “Dit project ondersteunt de kinderen die het slachtoffer zijn van de oorlog in Syrië”, zegt schepen voor ontwikkelingssamenwerking Mike Torck (Groen). “Sommige kinderen kenden nog niks anders dan oorlog in hun jonge leven. Met de steun voor de Warmste Winter zorgt Unicef voor pakketten met winterkledij, thermische dekens, medisch materiaal en de inzet mobiele gezondheidsteams. De al hachelijke omstandigheden waarin kinderen in Syrië zich bevinden worden immers nog zwaarder door het winterse weer. Van november tot maart kan het in de regio steenkoud zijn. De kinderen wonen vaak in tijdelijke onderkomens, in tenten of onafgewerkte gebouwen, zonder verwarming of bescherming tegen koude en regen. Velen zijn gevlucht met niets anders dan de kleding die ze aan hadden en sommige kinderen lopen op slippers en zonder winterjas door de kampen, die steeds modderiger worden. Hulp is dus zeker welkom.”