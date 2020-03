Gemeente raadt annulatie of uitstel van activiteiten verenigingen aan, huur gemeentelijke zalen worden terugbetaald Nele Dooms

12 maart 2020

10u49 4 Lebbeke Ook in Lebbeke zullen evenementen waar meer dan 1.000 bezoekers worden verwacht geannuleerd worden. Het gemeentebestuur volgt daarmee de richtlijnen van de Oost-Vlaamse gouverneur op. De Lebbeekse veiligheidscel besliste wel dat de gemeente geen andere activiteiten zal verbieden. “We raden wel aan om indoor organisaties uit te stellen of te annuleren”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Deze aanbeveling geldt voorlopig tot 31 maart.” Verschillende vereniging volgen het advies al op.

Het gemeentebestuur van Lebbeke zelf annuleert alvast de eigen activiteiten van de gemeentelijke diensten. “Vereniging die iets op de planning hebben staan, doen dat volgens ons best ook”, zegt De Wolf. “We vragen organisatoren om zeven vuistregels in acht te nemen”, zegt De Wolf. “Het gaat om het aantal personen dat samenkomt, de intensiteit tussen de mensen die samenkomen, de duur van het contact, de beslotenheid van de ruimte, de mengeling van leeftijden, de haalbaarheid van de maatregelen en de noodzakelijkheid van een activiteit. Op basis daarvan kan een weloverwogen beslissing genomen worden. Verenigingen die een gemeentelijke zaal hebben gehuurd en hun activiteit annuleren, krijgen alle huurgelden en waarborgen terugbetaald.”

Verschillende verenigingen en organisatoren geven al gehoor aan de richtlijnen. De rommelbeurs die normaal dit weekend, op zaterdag 14 en zondag 15 maart, zou plaatsvinden in de Oktoberhallen van Wieze wordt afgelast. De Mega Retro XL-fuif in diezelfde Oktoberhallen op zaterdag 21 maart zal ook niet plaatsvinden. Dit event wordt uitgesteld naar zaterdag 2 mei.

Ook het bestuur van vzw Speelplein De Mot en de leiding van Chiro Krikojo hebben beslist om hun ‘CHIRO goes WESTERN’-avond van zaterdag 14 maart te annuleren. “We sluiten ons solidair aan bij de standpunten om iedereen maximaal te beschermen tegen het coronavirus”, zegt voorzitter Steven Geeroms. “Al vinden we het jammer, want deze avond betekent normaal een bron van inkomsten voor het onderhoud van de jeugdterreinen.”

Wekelijkse markt gaat wel door

Het eetfestijn van Open Vld Lebbeke, gepland voor komende zondag 15 maart in CC De Biekorf, zal ook niet plaatsvinden. “We stellen de gezondheid van onze bezoekers voorop en willen daarom geen risico’s nemen”, klinkt het bij de Lebbeekse liberalen. “Het is met spijt in het hart dat we deze beslissing nemen, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Gezondheid gaat voor. Reeds aangekochte kaarten blijven geldig voor het volgend eetfestijn op zondag 22 november of zullen terugbetaald worden.”

Openbare activiteiten zoals de wekelijkse markten blijven wel doorgaan. Ook de gemeentelijke diensten blijven open. “Het is niet de bedoeling dat het sociale leven volledig stilvalt de komende dagen”, zegt De Wolf. “Maar we rekenen wel op de bereidwilligheid van alle organisatoren.”