Gemeente post brief bij alle thuiswonende tachtigers: “Bel ons voor hulp of een babbel” Nele Dooms

02 april 2020

11u50 2 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke laat deze week alle thuiswonende tachtigplussers een brief bezorgen. Daar staat het telefoonnummer van het Sociaal Huis op. Daar zijn mensen beschikbaar voor hulp, of een babbel.

Melissa Meirte is één van de gemeentelijke werknemers die dezer dagen op pad gaat in Lebbeke om alle bewoners die ouder zijn dan tachtig jaar een brief te bezorgen. “In deze coronacrisis bestaat de kans dat tachtigplussers vereenzamen of niet de nodige hulp krijgen”, zegt schepen van Sociale Zaken Goedele De Cock (sp.a). “We willen hen toch laten weten dat we er voor hen zijn.”

Op de brief die bij alle thuiswonende tachtigers in de brievenbus valt, staat een telefoonnummer van het Sociaal Huis. Dat kunnen de bewoners bellen als ze ergens nood aan hebben. “Dat kan zijn omdat er nood is aan iemand die boodschappen doet bijvoorbeeld, maar het nummer is ook geschikt voor wie gewoon een babbeltje wil doen. We hebben bij de brief ook een kindertekening gestopt om de mensen wat op te vrolijken.”