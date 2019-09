Gemeente past reglement uitbating chalets winterdorp aan: Meer verenigingen maken kans Nele Dooms

02 september 2019

13u40 2 Lebbeke Het nieuwe gemeentebestuur van Lebbeke past het reglement voor de uitbating van de chalets in het winterdorp aan de ijspiste aan.

Elke eindejaarsperiode is er schaatsplezier op de Grote Plaats in Lebbeke. Rond de ijspiste staan telkens chalets opgesteld, waar drankjes te koop zijn. De voorbije jaren was de uitbating van die chalets telkens in handen van dezelfde verenigingen. Het nieuwe gemeentebestuur besliste echter dat voortaan meer verenigingen kans moeten hebben om de chalets open te houden en zich daarvoor kandidaat te stellen. Negen verenigingen beantwoorden de oproep van de gemeente. Omdat er slechts vijf chalets zijn, zal er een lottrekking plaatsvinden om te bepalen wie de chalets tijdens de komende eindejaarsperiode mag open houden. De lottrekking zal aanstaande woensdag plaatsvinden in het sportcentrum van Lebbeke. Om dat in alle transparantie te laten verlopen, zullen alle kandidaat-verenigingen die trekking mogen bijwonen.