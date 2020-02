Gemeente organiseert klimaattafel: iedereen mag mee nadenken over klimaatgezonde toekomst Nele Dooms

03 februari 2020

17u50 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke organiseert deze maand een klimaattafel. Alle inwoners zijn daarop uitgenodigd om mee na te denken over een klimaatgezonde toekomst voor de gemeente. De ideeën en suggesties dienen voor de opmaak van een klimaatbeleidsplan.

Net als andere steden en gemeenten heeft ook Lebbeke het Burgemeesterconvenant ondertekend. Daarmee engageert het zich om de klimaatdoelstellingen van Europa mee te realiseren. Ook Lebbeke gaat ervoor om tegen 2030 40 procent minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied. “Maar de gemeente wil ook andere initiatieven nemen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te helpen verzachten”, klinkt het. “Daarom maken we een klimaatplan op met concrete acties die we willen uitvoeren tussen nu en 2030. We werken hiervoor samen met provincie Oost-Vlaanderen en we nodigen onze inwoners, burgers en bedrijven graag uit om mee te denken en oplossingen aan te reiken.”

Een klimaattafel om die ideeën te sprokkelen, vindt plaats op dinsdag 18 februari. Iedereen kan dan samen nadenken over hoe de gevolgen van de klimaatverandering zoals droogte, wateroverlast en hitte te beperken. Verschillende thema’s komen aan bod, zoals klimaatgezond wonen en leven en straten en pleinen klimaatgezond inrichten. Geïnteresseerden kunnen vanaf 19.15 uur terecht in de Terraszaal van CC De Biekorf, aan de Stationsstraat 23 in Lebbeke. Info en inschrijvingen: milieudienst@lebbeke.be of 052/46.82.47.