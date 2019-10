Gemeente organiseert gezamenlijke aankoopactie voor stookolie Nele Dooms

11 oktober 2019

14u35 0

Het gemeentebestuur van Lebbeke zet een actie voor gezamenlijke aankoop van stookolie op poten. “Aanleiding is de sterke stijging van de olieprijzen en de dalende koopkracht”, zeggen schepen van sociale zaken Goedele De Cock (sp.a) en schepen van armoedebestrijding Mike Torck (Groen). “Dat maakt het voor veel gezinnen financieel moeilijk om in één keer meer dan 1.000 liter stookolie te betalen. Daarom organiseren we een gezamenlijke aankoop.” De actie loopt van 14 oktober tot en met 15 november. Elke Lebbekenaar kan deelnemen en van de korting genieten, ongeacht het aantal liter dat hij bestelt. De sociale dienst van de gemeente groepeert alle bestellingen om zo van een maximale hoeveelheidskorting te genieten. Zodra de inschrijvingsperiode is afgesloten, wordt de bestelling bij de voordeligste leverancier geplaatst. De levering zelf zal dan vanaf de tweede helft van november tot eind december plaatsvinden. “Sommige van onze inwoners hebben bovendien ook recht op een verwarmingstoelage, een tussenkomst in de aankoop van stookolie of andere verwarmingsbrandstof”, benadrukken De Cock en Torck. Info: ria.peeters@lebbeke.be of 052/46.81.23.