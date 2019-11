Gemeente onderzoekt camerabewaking op kerkhof Nele Dooms

05 november 2019

Het gemeentebestuur onderzoekt of er camerabewaking moet komen op het kerkhof van Lebbeke. Dat zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA) nadat zich op het kerkhof van Lebbeke-centrum enkele voorvallen van vandalisme en diefstal voordeden. Er worden blijkbaar regelmatig planten en bloempotten gestolen van grafzerken, zo lieten nabestaanden weten aan de gemeente. Sinds april werden de openingsuren van het kerkhof aangepast en is de site de klok rond open voor bezoekers. Om in de toekomst bezoekers met slechte bedoelingen af te schrikken, zouden er eventueel bewakingscamera’s kunnen komen. “We zullen onderzoeken of dit nuttig is”, zegt De Wolf. “De overlast is wel niet van die grootte dat zich hier echt een serieus probleem voordoet. We moeten dan afwegen of het plaatsen van camera’s op deze site voldoende nut hebben.”