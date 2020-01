Gemeente ondersteunt groepsaankoop groene stroom Nele Dooms

15u41 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke ondersteunt ook dit jaar de groepsaankoop groene stroom en aardgas van de provincie Oost-Vlaanderen. Hiervoor inschrijven kan tot 3 februari.

“Wie zeker wil zijn van een goede prijs voor elektriciteit en aardgas zou elk jaar zijn energiecontract moeten evalueren”, zegt schepen van Energie Mike Torck (Groen). “Ook wie in het verleden al eens deelnam aan de groepsaankoop, doet best elk jaar mee om te kunnen blijven genieten van de kortingen. We moedigen onze inwoners graag aan om hier aan mee te doen. Nieuw dit jaar is dat de groene stroom volledig in ons eigen land zal worden opgewekt. Ook dat is een goede reden om deel te nemen aan de groepsaankoop.”

De provincie zorgt bij een groepsaankoop voor de administratie die gepaard gaat met een wijziging van leverancier of contract. “Het is niet altijd gemakkelijk om de weg te vinden in de massa energieleveranciers en energiecontracten”, zegt Torck. “De provincie neemt die rompslomp over en zo verloopt een overstap vlot.”

Geïnteresseerden kunnen zich gratis en vrijblijvend inschrijven tot 3 februari. Op 4 februari vindt een veiling plaats waarbij de provincie de leverancier met de scherpste prijs selecteert. Hoe meer inwoners zich inschrijven, hoe groter de korting die energieleveranciers kunnen geven. Info: www.oost-vlaanderen.be/groenestroom of 052/46.82.47.