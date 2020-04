Gemeente neemt steunmaatregelen voor middenstand en inwoners: van kwijtschelden retributies, over verhogen subsidie tot uitdelen van mondmaskers Nele Dooms

28 april 2020

12u06 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke heeft een resem maatregelen klaar om de middenstand in de gemeente er bovenop te helpen en verenigingen en inwoners te steunen naar aanleiding van de huidige coronacrisis. Onder andere verschillende retributies worden kwijtgescholden, verenigingen kunnen op hogere subsidie rekenen en alle inwoners krijgen een mondmasker. Een overzicht.

“Als gemeentebestuur hebben we de voorbije dagen en weken niet stilgezeten om de gevolgen van deze coronacrisis in te schatten naar zowel menselijk als financieel leed”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Het is niet evident wat middenstanders, verenigingen en inwoners nu meemaken. Ook zelf moeten we als gemeente waken over de financiële situatie. Zomaar Sinterklaas spelen kan niet. Maar een reeks gesprekken met externe partners resulteren wel in een lijst van maatregelen om het socio-culturele en economische leven in Lebbeke te helpen.”

Markt- en foorkramers

De marktkramers in Wieze en Lebbeke zullen dit jaar geen standgeld moeten betalen. Eerder was dit al beslist voor de markt in Denderbelle, omdat er in de dorpskern daar maandenlang werken plaatsvinden. De coronacrisis maakt dat nu ook de andere markten van deze tegemoetkoming kunnen genieten. Ook de foorkramers zullen voor de volgende kermissen dit jaar, in de hoop dat die kunnen plaatsvinden, geen retributie moeten betalen.

Cafetaria’s sporthal en Biekorf

De uitbaters van de cafetaria in de sporthal aan de Koning Alberstraat en het cultuurcafé in de Biekorf aan de Stationsstraat krijgen een kwijtschelding van hun huur in het kader van hun concessie. De huur moet niet betaald worden tot zij opnieuw kunnen openen.

Terrassen

Horecazaken met een terras in Lebbeke, zullen dit jaar de belasting op terrassen op openbaar domein niet moeten betalen. Recent werd er nog een nieuw terrasreglement en bijhorende vergoedingen goedgekeurd. Centen moeten dit jaar dus echter niet betaald worden.

Subsidie voor verenigingen

Het gemeentebestuur verhoogt de subsidiepotten voor jeugd-, cultuur- en sportverenigingen. De toelagen gaan met 15 procent omhoog. De gemeente hoopt dat verenigingen zo deels hun verliezen, opgelopen omdat er geen activiteiten kunnen plaatsvinden, kunnen recupereren. Lebbeekse verenigingen die een gemeentelijk lokaal huren, behalve in De Biekorf, krijgen vijftig procent korting op de normale prijs tot eind dit jaar. Wie al een zaal huurde terwijl de activiteit niet kon doorgaan, krijgt zijn centen terug. Hetzelfde geldt voor sportkampen en speelpleinwerking.

Herbruikbare mondmaskers

Elke inwoner van Lebbeke krijgt een herbruikbaar mondmasker. Het schepencollege doet daarvoor een oproep naar iedereen die mondmaskers kan maken en die ter beschikking wil stellen. “Wij zullen voor de nodige materialen zorgen en hopen op vele helpende handen om te bewijzen dat Lebbeke en solidaire gemeente is”, zegt De wolf. “Dit lijkt ons de snelste oplossing om iedereen van mondmaskers te voorzien. Op de markt van mondmaskers is er immers opbod bezig en vele leveranciers kunnen hun levertermijn niet halen.”

Het schepencollege onderzoekt ondertussen welke maatregelen nog mogelijk zijn om de gemeente nieuw leven in te blazen na de coronacrisis. De huidige maatregelen komen ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad van mei. Oppositiepartij Open Vld zette voor de gemeenteraad van april, aanstaande woensdag, zelf al een aantal toegevoegde punten op de agenda met mogelijke steunmaatregelen. “We zien waar het schepencollege de mosterd gehaald heeft voor de maatregelen waar het nu mee op de proppen komt”, zegt raadslid Ann Doran (Open Vld). “Wij hadden zelf al de vrijstelling voor terrassen, kermissen en markten voorgesteld, net als de bedeling van mondmaskers. Woensdag gaan we nog aandringen op het toekennen van eenmalige premies van 500 en 250 euro, en het lanceren van tijdelijke aankoopbonnen.”