Gemeente maakt plannen voor heraanleg voor Hoogstraat en deel Kapellenstraat Nele Dooms

07 juli 2020

16u16 3 Denderbelle Na de dorpskernherwaardering van Denderbelle maakt het gemeentebestuur van Lebbeke plannen om ook de Hoogstraat en het resterende deel van de Kapellenstraat in de deelgemeente herin te richten. Er zullen wegen- en rioleringswerken plaatsvinden.

De gemeenteraad van Lebbeke keurde tijdens haar jongste vergadering het dossier voor deze werken goed, zodat een aannemer gezocht kan worden. Bedoeling is dat deze werken in januari 2021 starten en eind datzelfde jaar klaar zullen zijn. Het gemeentebestuur zet voor het traject vooral in op degelijke fietspaden.

Voor de herinrichting van de Kapellenstraat gaat het om het deel tussen huisnummer 72 en het kruispunt met de Hoogstraat en de Kloosterstraat. “Hier komen volwaardige fietspaden van twee meter breed”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Zo kan de zwakke weggebruiker de weg tussen Denderbelle en Wieze op een veiligere manier afleggen.”

Dit project zal in totaal zo’n 3,6 miljoen euro kosten. Het gemeentebestuur zelf zal hiervan een dik miljoen euro moeten ophoesten. Voor de aanleg van de fietspaden zorgt het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen voor een subsidie van 450.000 euro.