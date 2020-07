Gemeente lanceert zomeractie Zomerkommisjes: “koop lokaal en bemachtig Lebbeekse kadobons” Nele Dooms

10 juli 2020

16u18 0 Lebbeke “Doe normaal, koop lokaal en ga aan de haal met één van de Lebbeekse kadobons”. Met die slogan lanceert het gemeentebestuur van Lebbeke de zomeractie “Zomerkommisjes”. Het moet kopen bij de lokale handelaars stimuleren.

“Tijdens de lockdown in de coronacrisis maakten velen opnieuw kennis met de lokale handelaars”, zegt schepen van lokale economie Goedele Uyttersprot (N-VA). “Alle boodschappen werden in de buurt gedaan en sommigen ontdekten zelfs een interessante handelszaak waarvan ze nooit vermoed hadden dat die in Lebbeke bestond. Daar koppelen we nu een vervolg aan. Om alle klanten te belonen, organiseert het gemeentebestuur een zomeractie.”

Wie tussen 15 juli en 15 september lokaal koopt in Lebbeke, maakt kans op één van de 940 kadobonnen. Die hebben een totale waarde van 10.000 euro en zijn te besteden bij de deelnemende handelaars, horecazaken en marktkramen in de gemeente. Elke woensdag worden 25 winnaars getrokken die elk voor 40 euro aan bonnen winnen. Op 15 september is er naast de wekelijkse trekking ook een supertrekking uit alle deelnemingsformulieren. Daarbij worden nog eens tien winnaars getrokken die elk voor 100 euro aan waardebonnen krijgen.

“Door het organiseren van deze zomeractie geven we ook de lokale handelaars een duwtje in de rug”, zegt Uyttersprot. “Voor hen was de voorbije periode alles behalve evident. Alle niet-voedingszaken en horeca moesten sluiten en, waar mogelijk, creatieve oplossingen bedenken om toch nog wat geld in het laatje te krijgen. We willen nu zoveel mogelijk mensen aanzetten de lokale handelaars te steunen door bij hen te kopen.”

Alle deelnemende handelaars zijn te vinden op www.lebbeke.be/zomerkommisjes-2020. Al een zestigtal handelaars zijn geregistreerd en daar kunnen er nog bijkomen.