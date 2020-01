Gemeente lanceert subsidie voor herbruikbare luiers Nele Dooms

24 januari 2020

15u28 1 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke voert een subsidie voor herbruikbare luiers in. Daarmee hoopt het inwoners aan te zetten om te kiezen voor dit milieuvriendelijker alternatief. De actie kadert in afvalpreventie.

“Wegwerpluiers maken een groot deel van de afvalberg uit”, zegt schepen van Milieu Goedele Uyttersprot (N-VA). “In het kader van afvalpreventie, hergebruik en recyclage zijn herbruikbare luiers een degelijk alternatief voor de wegwerpluiers. Net daarom voeren we een subsidie in voor de aankoop van herbruikbare luiers.”

Een Lebbeeks gezin kan de subsidie aanvragen voor kinderen jonger dan 1 jaar. De toelage bedraagt 50 procent van de aankoopkosten van de herbruikbare luiers, met een maximum bedrag van 125 euro per kind. Aanvragen kan eenvoudig via het digitaal loket op de gemeentelijke website.

Met deze maatregel wil Lebbeke het gebruik van herbruikbare luiers stimuleren. “De aankoop van herbruikbare luiers is een vrij dure investering”, zegt Uyttersprot. “De subsidie kan inwoners over de streep trekken. Herbruikbare luiers zorgen bovendien voor een daling van het restafval, zodat die kosten daalt. En de totale kost voor wegwerpluiers is ook niet min.”