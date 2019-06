Gemeente lanceert pamperbank Nele Dooms

19 juni 2019

13u30 4

Lebbeke beschikt voortaan ook over een ‘pamperbank’. Dat is een verzamelpunt voor ongebruikte luiers. Op verschillende locaties zijn inzamelboxen geplaatst. “We hopen dat veel mensen er overschotten van luiers, luierbroekjes en zwemluiers in droppen”, zegt schepen van Sociale Zaken Goedele De Cock (sp.a). “Luiers kopen voor baby’s en jonge kinderen is duur en voor jonge en kwetsbare gezinnen betekent het vaak een flinke hap uit het budget. Daarom starten ook wij met de pamperbank voor ongebruikte luiers van alle maten en merken. Kinderen groeien snel uit de luiers, hebben regelmatig een grotere maat nodig of worden zindelijk. Heel wat gezinnen hebben dan ook overschotjes liggen. In plaats van die weg te gooien, kunnen ze die in een luierbox deponeren voor gezinnen die ze kunnen gebruiken.” De inzamelboxen staan opgesteld in het sociaal huis, de bibliotheek, administratief centrum en kinderdagverblijf ‘t Kwakkeltje. Het Huis van het Kind zal er voor zorgen dat de ingezamelde luiers terechtkomen bij wie ze nodig heeft.