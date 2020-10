Gemeente lanceert burgerbudget voor klimaatacties Nele Dooms

05 oktober 2020

16u17 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke lanceert het burgerbudget voor klimaatacties. Het reglement daarvoor werd tijdens de jongste gemeenteraad goedgekeurd.

Met het “burgerbudget klimaatacties” wil het gemeentebestuur inwoners stimuleren om zelf initiatieven te nemen die het milieu en het klimaat ten goede komen. “Inwoners, verenigingen, landbouwers, kortom iedereen uit Lebbeke, kan projecten ten voordele van het milieu indienen en daar vervolgens centen voor krijgen”, zegt schepen Mike Torck (Groen). “Op deze manier willen we de burgers actiever betrekken bij ons klimaatbeleid. We zijn in een ambitieus plan gestapt om mee te helden de CO2-uitstoot gevoelig te doen dalen. Het plan omvat ook acties om ons te wapenen voor de gevolgen van klimaatopwarming, door bijvoorbeeld in te zetten op meer biodiversiteit. Lebbekenaren kunnen daar nu zelf ideeën voor indienen. Voldoen die aan het reglement, dan wordt daar subsidie tegenover geplaatst.”