Gemeente krijgt subsidie om vakantiegevoel in eigen streek te creëren Nele Dooms

04 augustus 2020

17u31 0 Lebbeke Lebbeke krijgt een subsidie van 5.750 euro van de provincie Oost-Vlaanderen. De centen moet gebruikt worden voor initiatieven die vakantiegevoel in eigen streek creëren. Lebbeke verdeelt de centen over een hele reeks projecten.

Een leuke toeristische brochure die de inwoners op weg moet zetten om op verkenning en ontdekking te gaan in de eigen gemeente was al een aantal weken geleden een feit en in en rond Heizijde werd een nieuwe wandeling langs trage wegen geopend. Ook de nieuwe fietsroute “Lebbeke onder spanning” zet op weg om Lebbeke te ontdekken, langs verschillende elektriciteitskasten die opgesmukt werden met foto’s van historische straatbeelden.

“We zetten deze zomer bovendien graag de korteketenbedrijven in Lebbeke in de kijker”, zegt schepen van toerisme Maria Van Keer (CD&V). “Daarvoor vindt op 16 augustus een smulfietstocht georganiseerd langs zo’n bedrijven in onze streek. Op 20 september volgt een hoevepicknick. Lebbeke zal hiervoor vijf picknickbanken aankopen om de Lebbeekse inwoners en toeristen nog meer te stimuleren om tijdens hun vrije tijd in Lebbeke op een leuke manier te vertoeven.”

De picknickbanken krijgen in eerste instantie een plaats aan de korteketenbedrijven. Later zullen ze een vaste plaats krijgen aan het geboortebos in Heizijde, langs het Mennepad in de parochie Heilig-Kruis, het wachtbekken van de Vondelbeek of Belleput in Denderbelle, aan het Natuurleerpad in Wieze en het speelpleintje in de Wilgenstraat of het wachtbekken Hof-ter-Varenstraat in het centrum.

De Jules De Buckstraat krijgt zomerse sfeerverlichting. “Dat zorgt voor extra sfeer en gezelligheid en nodigt uit om een glas te drinken”, zegt Van Keer. “Er wordt bekeken om dit uit te breiden naar de andere deelgemeenten in de komende jaren.”