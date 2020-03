Gemeente krijgt ruim 50.000 euro voor veiligere schoolomgevingen Nele Dooms

12u54 1 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke krijgt ruim 50.000 euro aan subsidie om te besteden aan veiliger maken van schoolomgevingen.

Een aanvraag daarvoor werd vorig jaar ingediend bij toenmalig minister Ben Weyts (N-VA). Ondertussen nam minister Lydia Peeters (Open Vld) de bevoegdheden mobiliteit en openbare werken over en zij kende nu de subsidie toe. “Met deze centen zullen wij alle schoolomgevingen binnen onze gemeente een uniforme look geven”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Zo wordt het voor iedereen duidelijk dat ze een schoolomgeving naderen. Overal komen er informatieborden over de snelheid. Ook op het wegdek zullen duidelijke markeringen worden aangebracht.”

Een eerste schoolomgeving die op deze manier zal worden aangepakt is die van de Vrije Basisschool Heizijde aan de Heizijdestraat. Ook de omgeving van de Vrije Basisschool Wieze, aan de Kloosterstraat, krijgt prioriteit. Deze werken zullen hoogstwaarschijnlijk tijdens de zomervakantie worden uitgevoerd.

Ook Vlaams Parlementslid Freya Saeys uit Lebbeke is tevreden met de toekenning van de subsidie. Concreet gaat het om 50.741,91 euro. “De veiligheid van onze Lebbeekse jeugd op weg naar school is van groot belang”, zegt ze. “Ik ben dan ook heel tevreden dat door deze subsidie de directe omgeving van de schoolpoorten veiliger kan worden.”