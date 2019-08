Gemeente koopt audiosysteem voor raadszaal: gemeenteraden voortaan beter te volgen Nele Dooms

Het gemeentebestuur van Lebbeke koopt een conferentiesysteem voor de raadszaal in het gemeentehuis aan de Grote Plaats. Door de plaatsing van een audiosysteem zullen de gemeenteraadsleden die tijdens de maandelijkse vergaderingen het woord nemen voortaan beter te verstaan zijn. Het publiek kan de gemeenteraden zo beter volgen. Het nieuwe systeem kan ook de stemresultaten opnemen en zal ook voor andere vergaderingen gebruikt worden. Omdat het systeem draadloos is, kan het ook makkelijk verplaatst worden. “In het verleden werd al meermaals geklaagd dat gemeenteraadsleden niet goed verstaanbaar waren”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Dat zal met het nieuwe conferentiesysteem opgelost zijn. Vele gemeenten hebben al zo’n systeem geïnstalleerd en zijn zeer tevreden over de werking ervan.” De gemeente betaalt 22.800 euro voor de installatie. Normaal gezien zal het systeem tijdens de gemeenteraad van september voor het eerst gebruikt worden.