Gemeente heeft leuke toeristische brochure klaar: “Om immense rijkdom van Lebbeke te ontdekken” Nele Dooms

23 juni 2020

11u31 0 Lebbeke Van chocolade snuiven in Wieze, over dieren spotten in wachtbekkens en handjes schudden met een reus, tot een biologisch modderbad. Het kan allemaal in Lebbeke en wie het wil beleven, kan de nieuwe toeristische brochure van de gemeente raadplegen. “Want voor deze zomer geldt één motto”, zegt burgemeester Raf De Wolf. “Ammeseerd aal’n graalëik nouëg!”

Ruim 50 pagina’s dik is de nieuwe brochure die in de kijker moet zetten wat Lebbeke bieden heeft. “Het duidelijke bewijs van de rijkdom die we hier hebben”, meent burgemeester De Wolf (N-VA). “Lebbeke, Wieze en Denderbelle horen sinds 1976 bij elkaar, maar hebben elk hun eigenheid. En overal valt er vanalles te ontdekken en te beleven. Door de coronacrisis hebben al veel mensen de voorbije weken ongetwijfeld bij wandelingen en fietstochtjes al wel één en ander ontdekt. In de nieuwe brochure kunnen ze er nu ook de achtergrond van leren kennen. Of vooral nog meer leuks vinden dat het bezoeken waard is. Onze gemeente wordt doorgaans onderschat, maar wie door de brochure bladert wordt overtuigd van het tegendeel.”

Het compacte boekje, handig van formaat, bundelt twaalf hoogtepunten en 43 authentieke tips. Het zijn lokale Lebbekenaren zelf die anderen goesting geven om op stap te gaan. “We vroegen de inwoners zelf om ons tips te bezorgen”, zegt schepen Maria Van Keer (CD&V). “Ook rond horeca konden ze dat doen. Dat leverde zo een grote lijst op dat hij onmogelijk in de brochure volledig te vervatten was. Daarom staat er een QR-code in die leidt naar extra info. De brochure bundelt overigens niet alleen bezienswaardigheden, maar laat ook, op een prettige en ludieke manier, de geschiedenis van onze gemeente en diverse plekjes hier aan bod komen.”

De brochure wijst bezoekers en inwoners van Lebbeke gemakkelijk de weg naar al die verborgen plekjes. “Wie op reis is, houdt ervan als iemand uit het dorp zelf vertelt waar de mooiste wandeling te vinden is of het lekkerste lokale gerecht. Dat gevoel willen we ook in Lebbeke zelf: voor wie onze gemeente vanuit het hele land bezoekt of voor inwoners zelf die misschien nog versteld staan van wat er allemaal om de hoek te vinden is.”

“Met dit prachtige boekje heeft de lezer alles in handen om er een ongelofelijke zomer van te maken die je dichtbij de lokale mensen brengt”, vult Van Keer aan. “Na de voorbije maanden van coronacrisis is het goed om alles even los te kunnen laten. Lokaal toerisme is in deze bijzondere tijd extra belangrijk. Dat kan door te genieten van het erfgoed en de vele tradities en gewoonten die in Lebbeke, Wieze en Belle, en bij uitbreiding Scheldeland, nog springlevend zijn.”

De toeristische brochure is gedrukt op 10.000 exemplaren en wordt in alle brievenbussen in Lebbeke bedeeld.