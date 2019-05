Gemeente gaat voor Generatie Rookvrij: ook buitenterreinen sportcampus krijgen rookverbod Nele Dooms

23 mei 2019

11u45 3 Lebbeke Er zal in de toekomst niet meer gerookt mogen worden op de buitenterreinen van de gemeentelijke sportcampus aan de Koning Albertstraat in Lebbeke. Nadat in de publieke ruimtes en het sportcentrum al vijftien jaar een rookverbod geldt, breidt het gemeentebestuur dat nu uit.

Het gemeentebestuur zet daarmee in op ‘Generatie rookvrij’. Die beweging ijvert voor een samenleving waar niemand nog lijdt aan gevolgen van roken en meeroken en kinderen beschermd worden tegen roken en de verleiding ervan. Om kinderen kansen te geven rookvrij op te groeien, pakt Lebbeke uit met een eerste actie: de rookvrije sportterreinen.

“We vinden dit heel belangrijk”, zegt schepen Goedele Uyttersprot (N-VA). “Elke week beginnen in België honderden kinderen te roken. Want zien roken, doet roken. Tegelijk tellen we zo’n 40 tabaksdoden per dag in België. We moeten die logica achter ‘zien roken, doet roken’ doorbreken. Rookvrij is de nieuwe norm. Zo beschermen we kinderen en jongeren tegen de verleiding om te starten met roken. En daarom willen we de kinderen op de sportsite dus rookvrij laten spelen en sporten.”

Het schepencollege gaf alvast haar fiat om de buitenterreinen rookvrij te maken. Enige uitzondering daarop zijn afgebakende zones aan de kantines van de sportclubs. Volgende week wordt met de betrokken clubs een charter ondertekend, om mee het rookvrij engagement op te nemen.