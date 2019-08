Gemeente gaat voor 40 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030 Nele Dooms

29 augustus 2019

13u52 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke engageert zich om tegen 2030 40 procent minder CO2 uit te stoten op het grondgebied. Hiervoor werd door de gemeenteraad unaniem een extra luik van het Klimaatactieplan goedgekeurd.

In 2011 werd in Lebbeke een nulmeting gehouden en toen werd vastgesteld dat er in de gemeente meer dan 88.000 ton CO2 uitgestoten werd. Om de doelstelling van 40 procent minder te halen, moet er in de toekomst 30.000 ton minder worden uitgestoten.

Deze doelstelling is is ook opgenomen in het Europese Burgemeestersconvenant, dat ook Lebbeke ondertekende”, zegt schepen van Klimaat en Energie Mike Torck (Groen). “Het is een stevige ambitie, maar we zijn ervan overtuigd dat ze haalbaar is. In Lebbeke kunnen nog veel energiebesparende maatregelen genomen worden en is er ook nog heel wat potentieel aan hernieuwbare energie. Door op beiden in te zetten, moeten we de doelstelling kunnen halen en hopelijk overtreffen.”

Lebbeke wil zelf het goede voorbeeld geven en zo ook inwoners aansporen hetzelfde te doen. “De gemeentelijke diensten zijn slechts verantwoordelijk voor twee procent van de CO2-uitstoot in de gemeente”, legt Torck uit. “De huishoudens voor 35 procent, transport voor 29 procent en de industrie voor 25 procent. Alleen kunnen we dit dus niet, iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen. Daarom gaan we ook sensibiliseren en bewoners, handelaars, bedrijven, landbouwers aanmoedigen en ondersteunen om hun CO2-uitstoot terug te dringen.”