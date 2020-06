Gemeente bezorgt elk kind uit basisscholen Pretpakket Nele Dooms

22 juni 2020

13u07 2 Lebbeke Elk kind dat in Lebbeke naar school gaat, krijgt een Pretpakket. Daar zorgt het Lebbeekse gemeentebestuur voor. Het pakket moet voor amusement zorgen de komende zomer.

Schepen van Jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA) trok maandagochtend naar gemeentelijke basisschool De Puzzel om er de allereerste Pretpakketten te overhandigen. Het initiatief is het resultaat van een samenwerking tussen de vrijetijdsdiensten en het Huis van het Kind. “Door de coronacrisis zijn het ietwat vreemde tijden en zal de zomervakantie er voor velen toch anders uitzien”, zegt Uyttersprot. “Met deze pakketten willen we ervoor zorgen dat de kinderen zich de komende vakantie toch niet vervelen.”

De Pretpakketten zijn verpakt in een zwemzakje van Spuuww, de mascotte van de vrijeijdsdiensten voor kinderen. Het bevat onder andere de nieuwe editie van kinderkrant de Pretgazet, een Biekorf-Quiz met kinderactiviteiten, een sportief ganzenbordspel van de sportdienst, een wandelzoektocht door Lebbeke langs de 10.000-stappenroute en onderweg leuke zoek- en doe opdrachten, een origami-spel en kleurplaat. Voorts zijn er nog een ‘Zomer 2020 blijf in je buurt doe’-boek, een folder van het Huis van het Kind, infofolders van het Mobiel Speelplein en de muziekacademie, boekentips van de bibliotheek en informatie over de Speel-o-theek. In de loop van deze week worden alle Pretpakketen via de scholen bezorgd.