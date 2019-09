Gemeente bereid in te zetten op extra elektrische laadpalen, maar eerst laadpunt voor fietsers aan De Biekorf Nele Dooms

11 september 2019

14u52 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke is bereid in de toekomst in te zetten op publieke laadpalen voor elektrische voertuigen. “Maar wel op plaatsen waar ze hun nut hebben”, benadrukt schepen van milieu Mike Torck (Groen). Dat zei hij tijdens de jongste gemeenteraad na een voorstel van oppositiepartij Open Vld om extra laadpunten in Lebbeke te voorzien.

Voor Open Vld is het duidelijk: “Er is in Lebbeke al geïnvesteerd in de uitbouw van een netwerk met publieke laadpunten, maar het kan altijd nog beter”. “Lebbeke beschikt nu over vier laadpunten en naar aanleiding van de werken in de dorpskern van Denderbelle komt daar nog een laadpunt bij”, zegt gemeenteraadslid Ann Doran. “Toch dringen wij er op aan om bijvoorbeeld ook op de parking van De Biekorf, het Kerkplein in het centrum en minstens één laadpunt per parochie te voorzien tegen 2022. Milieuvriendelijke wagens worden gepromoot, de verkoop van elektrische wagens neemt toe, maar dan moeten er ook voldoende oplaadpunten zijn.”

Schepen Torck staat niet weigerachtig tegenover het voorstel, maar nuanceert. “Cijfers over onze huidige laadpunten tonen niet zo’n groot gebruik aan”, zegt hij. Aan het sportcentrum werden 24 laadbeurten door 14 unieke gebruikers geregistreerd in tien maanden tijd. Aan het Administratief Centrum waren dat er 83 door 8 unieke gebruikers in negen maanden. Zeventig procent van de opladingen van elektrische wagens in Vlaanderen gebeurt overigens thuis, slechts 10 procent bij publieke laadpalen. Daarom moeten we goed nadenken voor er laadpunten bij komen. De vorige werden overigens door Fluvius geïnvesteerd. Natuurlijk gaan we hen niet tegenhouden als ze er nog bijkomende willen plaatsen in Lebbeke.”

Blijven inzetten op publieke laadpalen voor elektrische voertuigen is opgenomen in het Klimaatactieplan van Lebbeke, dat in juni unaniem door de gemeenteraad werd goedgekeurd. “Het is wel onze overtuiging dat we bij de inplanting van nieuwe laadpalen, naast een regionale spreiding zoals in deelgemeenten, ook rekening moeten houden met de wijken waarin mensen niet beschikken over garages of opritten en zelf dus geen laadinfrastructuur kunnen voorzien”, zegt Torck. “In eerste instantie komt er nu een laadpunt voor elektrische fietsen aan CC De Biekorf, bij uitbreiding van de fietsenstalling daar.”