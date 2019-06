Gemeente bekijkt om nutskasten in fraaier jasje te stoppen Nele Dooms

07 juni 2019

17u25 0

Burgemeester Raf De Wolf (N-VA) is bereid om te bekijken hoe verschillende nutskasten in Lebbeke in een fraaier kleedje gestopt kunnen worden. Het voorstel hiervoor kwam tijdens de jongste gemeenteraad van oppositieraadslid Reinoud Van Stappen (VB). “Nutskasten zijn niet meteen de meest aantrekkelijke elementen in het straatbeeld”, zegt die. “Bovendien zijn ze ook vaak voorwerp van vandalisme en graffiti. We denken dat het nuttig is deze nutskasten op te waarderen tot mooie pareltjes in de openbare ruimte. Dat kan door ze bijvoorbeeld te voorzien van zelfklevers met historische afbeeldingen van Lebbeke of met oude foto’s van de omgeving.” Burgemeester De Wolf wil wel eerst overleg met de nutsmaatschappijen. “En er moet ook een inventaris komen van welke kasten in aanmerking komen, zodat we een zicht hebben op de kostprijs van zo’n project”, zegt hij. “Voor de verfraaiing kunnen we zeker samenwerken met de heemkring en de cultuurraad.”