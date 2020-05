Gemeente annuleert eigen evenementen in augustus: geen braderie in Stationsstraat en kermis in Denderbelle Nele Dooms

20 mei 2020

10u47 0 Lebbeke Het zal ook in Lebbeke en stille zomer worden. Het gemeentebestuur heeft er beslist om ook haar eigen evenementen in augustus te annuleren. Zo zal er geen braderie zijn in de Stationsstraat.

Eerder besliste het gemeentebestuur al dat er geen activiteiten konden plaatsvinden tot eind juli. Die regeling is nu uitgebreid tot eind augustus. Over de 11-juliviering en de jaarlijkse Pikkeling werd eerder al beslist dat die niet zouden doorgaan, maar het lijstje is nu nog langer. Ook de braderie op 15 augustus in de Stationsstraat, met bijhorende feest op het Cultuurerf, en de kermis van Denderbelle worden geschrapt.

“Beide activiteiten brengen altijd veel volk op de been”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Met de huidige maatregelen is het onbegonnen werk dit zo te organiseren met respect voor social distancing. Ook met de afgelastingen van omliggende evenementen in het achterhoofd, leek het ons logisch om dit jaar te annuleren.”

Ook een aantal kermiscomités besliste al om dit jaar geen kermis te organiseren. De Lebbekenaren moeten het zo deze zomer zonder Sinksenkermis in Denderbelle, Minnestraatkermis in de parochie Heilig-Kruis, WiezeWiest en Meelestraut Kermis in Wieze stellen. “We raden ook verenigingen die deze zomer activiteiten plannen aan om goed op te letten en vooraf te bekijken tot wanneer kosteloos kan geannuleerd worden”, benadrukt De Wolf. “Bovendien is het erg belangrijk om goed na te denken over wat met de huidige, en eventuele toekomstige maatregelen haalbaar is en hoe de veiligheid van bezoekers gegarandeerd kan worden.”