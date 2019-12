Gemachtigde opzichters krijgen diploma Nele Dooms

09 december 2019

Lebbeke is weer een reeks gemachtigde opzichters rijker. Allemaal kregen ze zopas hun diploma overhandigd, nadat ze de cursus tot een goed einde hadden gebracht. De lokale politie van de zone Lebbeke-Buggenhout organiseerde de opleiding omdat er veel vraag naar was. “Gemachtigde opzichters zorgen voor meer lokale veiligheid”, zegt commissaris Kris Collaert van het politiekorps. “En verkeersveiligheid is voor onze inwoners net een topprioriteit. Dus vormen we graag meer gemachtigde opzichters.” De vrijwilligers helpen voetgangers en groepen kinderen veilig de straat over. Ook senioren en personen met een handicap kunnen zich tijdens uitstappen laten begeleiden door gemachtigde opzichters. Bij de diploma-uitreiking kregen een aantal verenigingen ook een fluohesje, een tricolore armband en een verkeersbordje. “We wensen hen allemaal veel succes”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA).