Geert De Vlieger laat met Strava Ros Beiaard wel zijn ronde doen Nele Dooms

27 maart 2020

15u15 11 Lebbeke Geen voetbalwedstrijden meer om zijn mening bij te geven als voetbalanalist, maar fietsen kan wel nog altijd en daar maakt gewezen keeper en Rode Duivel Geert De Vlieger uit Lebbeke graag en handig gebruik van. Dankzij de Strava-app verrast hij dezer dagen met leuke tekeningen. De Vlieger zorgt er zelfs voor dat het Ros Beiaard wel zijn ronde doet, ook al is de ommegang zopas uitgesteld naar mei 2021.

“Sporten blijft gezond, maar voor de rest: blijf in uw kot”. Met dat motto kruipt Geert De Vlieger elke dag op de fiets. Tijdens deze coronacrisis, waarbij strenge maatregelen gelden, houdt hij het op fietstochtjes “rond de kerktoren” in de regio Lebbeke, waar hij woont, en Buggenhout. De sportprestaties houdt hij bij met Strava. Via die app kunnen routes gepland en opgeslagen worden en nieuwe trajecten gecreëerd.

De Vlieger geeft er een geanimeerde toets aan en dat levert grappige figuren op. Zo fietste de gewezen voetballer recent een hartje, als steun aan de vele zorgverleners tijdens deze coronacrisis. Door steeds grotere rondjes rond de kerktoren te fietsen, ontstond dan weer de vorm van een roos. En zelfs een hond, of is het een springende koe?, behoort tot de mogelijkheden.

Het laatste wapenfeit is alvast bedoeld om de Dendermondenaren een hart onder de riem te steken. Die kregen zopas te horen dat de Ros Beiaardommegang waar ze zo hard naar uitkeken een jaar moet worden uitgesteld. De Vlieger kroop op de fiets en maakte met Strava een geweldige tekening van het Ros Beiaard met Vier Heemskinderen. “Breaking: Het Ros Beiaard deed toch zijn ronde”, postte De Vlieger erbij op zijn Instagram. Hij moest er ruim 65 kilometer voor fietsen.