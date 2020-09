Geen strak gazon meer? Cursus leert hoe tuin natuurvriendelijk in te richten Nele Dooms

29 september 2020

16u14 1 Lebbeke De Milieudienst van Lebbeke organiseert, in samenwerking met Velt Dendermonde en Natuurpunt ’s Heerenbosch, een cursus ‘natuurvriendelijke tuin’. Deelnemers leren over alternatieven voor een strak gazon.

“Een natuurvriendelijke tuin is veel meer dan alleen maar een plek waar het krioelt van het leven”, weet Lieven De Smet van Velt. “Het is ook een plek waar je tot rust komt, die uitnodigt om te spelen, te leren en gezond te snoepen. En die de omgeving heerlijk afkoelt en water vasthoudt. Iedereen kan zijn tuin omvormen tot natuurvriendelijk exemplaar. Vandaar deze cursus.”

Het gemeentebestuur zet in op de cursus in het kader van haar Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP). Dat moet zorgen voor meer biodiversiteit in de gemeente en een steentje bijdragen tegen de klimaatopwarming. Tijdens de lessen gaat speciale aandacht naar alternatieven voor een strak gazon en de troeven en mogelijkheden van schaduwplekjes in de tuin. “We maken dit alles praktisch en tastbaar aan de hand van de tuinen van twee gezinnen uit Lebbeke”, klinkt het.

De cursus bestaat uit drie lesavonden op dinsdag 6 oktober, dinsdag 20 oktober en dinsdag 3 november, telkens van 19.30 tot 22.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in CC De Biekorf, aan de Stationsstraat 23 in Lebbeke. Leden van Velt en Natuurpunt betalen 6 euro voor de hele cursus. Niet-leden betalen 10 euro.

Info en inschrijvingen: veltdendermonde@gmail.com of 052/46.82.47.