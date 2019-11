Geen kermisattracties meer, maar wel extra patrouilles rond ijspiste Nele Dooms

06 november 2019

De winter is in zicht en dan kan Lebbeke ook beginnen uitkijken naar de jaarlijkse ijspiste op de Grote Plaats. Ook het nieuwe gemeentebestuur plant het initiatief tijdens de eindejaarsperiode. Vanaf 6 december zal er weer naar hartenlust door jong en oud geschaatst kunnen worden in een overdekt winterdorp. Dat blijft een hele maand opgesteld staan. Wel zijn er enkele nieuwigheden. “Zo zullen de chalets in het winterdorp niet meer door vijf dezelfde verenigingen uitgebaat worden, zoals de voorbije jaren het geval was”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Om meer verenigingen kans te geven wat van de opbrengst van zo’n chalet te genieten, gaven we alle geïnteresseerden kans om zich in te schrijven. Een lottrekking besliste dat dit jaar de Scouts, Fotoclub Ontspanner, Zaalvoetbalclub Moratex, atletiekclub Lebbeke en OB Wieze de chalets mogen open houden.” Tijdens de maand dat er geschaatst kan worden, zal ook dit jaar weer allerlei animatie met live optredens en dj’s voorzien worden. Maar de kermisattracties komen er niet meer. “Wie wel aanwezig zullen zijn, zijn onze politiediensten”, zegt de Wolf. “Zij zullen meer patrouilleren en zo eventuele problemen voorkomen.” Het animatieprogramma van de ijspiste is terug te vinden op www.lebbekewintert.be.