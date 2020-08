Geen Kapellenstraat Kermis maar wel radio voor Lustige Geburen Nele Dooms

12u26 0 Lebbeke De Lustige Geburen zouden deze zomer normaal aan de 95ste editie van hun jaarlijkse Kapellenstraat Kermis toe zijn, maar daar steekt corona een stokje voor. De kermis is geannuleerd. In de plaats voorziet het kermiscomité wel een radio-uitzending. Een heel weekend lang.

De jubileumeditie van de Kapellenstraat Kermis moet noodgedwongen een “specialleke” worden. Door de coronacrisis kan het kermisweekend zelf niet plaatsvinden en dus is er voor Denderbelle dit jaar geen reuzenstoet, geen kermisdorp, avondmarkt, Gouden Tongenworp, enzovoort. “Maar we zouden De Lustige Geburen niet zijn mochten we geen alternatief klaar hebben”, zegt Steven Goeman.

De Lustige Geburen pakken uit met een eigen radiostation “Belle Kermis”. Die zal een weekend lang 24 uur op 24 uitzenden met verschillende radioprogramma’s gepresenteerd door leden van de Lustige Geburen. De radiozender start op vrijdag 14 augustus om 17 uur, in bijzijn van burgemeester Raf De Wolf, en gaat door tot zondag 16 augustus om 21 uur.

“Het zal een gevarieerd programma worden waarbij ook coronaproof activiteiten georganiseerd worden”, zegt Dirk Blindeman. “Zo plannen we onder andere een wandelzoektocht, De Tongenslijpers Steen naar analogie met de Stoel uit Duizend Zonnen en Garnalen, een door de luisteraars samengestelde TOP30, enzovoort.”

De radiozender krijgt onderdak in een glazen huis dat geplaatst wordt op de plek waar de Lustige Geburen normaal hun Kermisdorp aan de Kapellenstraat hebben. Meer details over het programma zijn te vinden via http://www.bellekermis.be/programma.htm