Geen cassatie, 18 jaar cel is definitief voor Megan D’Haen Wouter Spillebeen

01 juli 2020

18u10 0 Lebbeke Er komt geen cassatieberoep tegen de Er komt geen cassatieberoep tegen de veroordeling van Megan D’Haen (20), die de 2-jarige peuter van haar vriend in bad verdronk. De celstraf van 18 jaar die ze van de assisenjury kreeg in Gent is dus definitief.

Twee jaar geleden bleef Megan alleen achter met Chelsea, de dochter die haar vriend in een vorige relatie kreeg. In een vlaag van woede omdat ze vond dat ze te veel moest instaan voor het huishouden en uit jaloezie tegenover de peuter, duwde ze het kind minutenlang onder water in bad, totdat ze niet meer bewoog. Tot aan de start van haar assisenproces, bleef ze hardnekkig volhouden dat Chelsea door een ongeval was omgekomen, ondanks dat al het bewijsmateriaal haar tegensprak. De verklaringen van Megan zaten vol tegenstrijdigheden en veranderden bij elk nieuw verhoor. Op de eerste dag van haar proces, bekende ze dan toch.

Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van 21 jaar en de verdediging vroeg om tien jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank uit te spreken. De assisenjury sprak uiteindelijk een gevangenisstraf van 18 jaar uit, vooral omdat de bijzonder zware jeugd van Megan als verzachtende omstandigheid geldt. Omdat de partijen geen cassatieberoep aantekenden om eventuele procedurefouten aan te kaarten, is die straf definitief. De veroordeling tot 18 jaar cel en het feit dat Megan al twee jaar in voorhechtenis zat, betekenen dat ze over vier jaar al een vervroegde vrijlating kan aanvragen.