Geanimeerde opening van nieuwe muziekacademie: leerlingen zorgen voor entertainment Nele Dooms

31 augustus 2019

19u11 1 Lebbeke Met kleine muzikale optredens, workshops dans en toneeltjes werden zaterdag de deuren van de nieuwe gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans open gezwaaid. Heel wat nieuwsgierigen kwamen langs in de nieuwbouw op het cultuurerf aan de Stationsstraat voor een blik achter de schermen van het gloednieuwe gebouw. Daar zullen meer dan duizend leerlingen vanaf september hun lessen volgen.

“De nieuwbouw komt geen dag te vroeg en we hebben er lang naar uitgekeken”, zegt directeur Kristel Smet. “Onze academie kende de voorbije jaren een stevige groei en het oude gebouw, dat ook versleten was, werd echt te klein. We lokken leerlingen uit de ruime regio. In deze nieuwbouw zitten we goed om ze in de beste condities les te geven.”

Het vroegere gebouw werd volledig gesloopt. Het nieuwe complex van 1.700 vierkante meter telt drie bouwlagen, waarvan de bovenste verdieping onder een zadeldak. Op het gelijkvloers heeft de dansafdeling onderdak, een grote polyvalente zaal met podium incluis. Daar hoort nog een balletzaal bij, kleedruimte, sanitair, berging en bureel voor directie. Op de eerste verdieping zijn alle muziekklassen, gaande van notenleer over lessen instrument en samenspel, voorzien. De zolderverdieping is bestemd voor de afdeling Woord.

De bouwwerken duurden ruim een jaar. Het nieuwe complex, goed voor een investering van ruim 2,7 miljoen euro, krijgt eind dit jaar ook nog zonnepanelen op het dak. Later wordt ook nog de omgeving buiten aangelegd, met een grasveld rond de tuinkiosk en speeltuintje tussen de bomen.