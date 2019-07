Garageverkoop in Meysveld Nele Dooms

04 juli 2019

De bewoners van de wijk Meysveld in Lebbeke organiseren op zondag 7 juli een garageverkoop. Inwoners stellen hun oprit, garage of voortuin open voor bezoekers om er allerlei tweedehands spullen aan te bieden tegen zachte prijsjes. De garageverkoop vond vorig jaar een eerste keer plaats en werd toen een groot succes. Daarom komt er nu een vervolg. Bezoekers zijn welkom in de wijk Meysveld vanaf 9 uur. De garageverkoop duurt tot 16 uur.