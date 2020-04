Freya Saeys pleit voor babbelbox in woonzorgcentrum Nele Dooms

29 april 2020

15u11 5 Lebbeke Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Freya Saeys (Open Vld) uit Lebbeke pleit voor de realisatie van een babbelbox aan het OCMW-rusthuis Hof ter Veldeken in Lebbeke. Schepen Goedele De Cock (sp.a) houdt het echter voorlopig op Skype en raambezoeken. “Maar we bekijken om stilaan weer één bezoeker per bewoner toe te laten”, zegt ze.

In een babbelbox kunnen bejaarden uit een rusthuis in veiligheid live contact hebben met een familielid. Dankzij een wand in plexiglas is er geen besmettingsgevaar. Communiceren doen ze via een babyfoon of een aparte microfoon. De babbelbox werkt op afspraak. Het bezoek krijgt een vooraf bepaalde tijd om op een rustige manier bij te praten. Een aantal woonzorgcentra in Vlaanderen opende recent al zo’n initiatief.

Freya Saeys pleit ervoor dat ook in Lebbeke te doen. “Want ook al kan er digitaal contact zijn via iPads en Skype, het gemis van fysiek contact is toch niet te onderschatten”, zegt ze. “Dit heeft een enorme invloed op het gemoed van bewoners. Waar al babbelboxen bestaan is te zien hoe dit zowel bewoners als familie zichtbaar deugd doet. Lebbeke zou het voorbeeld kunnen volgen.”

Toch zit zo’n babbelbox voor OCMW-rusthuis Hof ter Veldeken er niet meteen in. “We gaan dit voorlopig niet voorzien”, zegt schepen van Sociale Zaken Goedele De Cock (sp.a). “Er zijn raambezoeken mogelijk in ons rusthuis en dat loopt goed. We hebben ook Skype. Ondertussen zijn we aan een draaiboek bezig om stilaan weer één bezoeker per bewoner toe te laten. Onder strikte voorwaarden natuurlijk. We wachten hier ook het advies van de overheid af. Maar als het mag, willen we daar klaar voor zijn.”