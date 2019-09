Frans Bauer komt naar Oktoberhallen Nele Dooms

24 september 2019

De Nederlandse zanger Frans Bauer komt volgend jaar naar de Oktoberhallen van Wieze. Bauer doet slechts vier theaterconcerten in België en Lebbeke is er daar eentje van. Het optreden in de Oktoberhallen is voorzien op vrijdag 28 februari om 20.30 uur. Aanleiding van de theatertournee is ‘Frans Bauer, een kwart eeuw hits, spektakel, anekdotes en een gulle lach’. “Het optreden zit hem in het bloed en daar mag iedereen van meegenieten”, klinkt het bij Jeroenevents, die de show in de Oktoberhallen organiseert. “Onder begeleiding van zijn vaste orkest, de Holland Show Band, belooft het een oergezellig avondje Frans Bauer te worden.” Tickets kosten 54, 49 of 39 euro en zijn nu al in voorverkoop beschikbaar. Info en reservatie: www.jeroenevents.be of 0486/99.61.56.