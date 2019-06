FOTOALBUM: Kleuters Minnestraal gebruiken leegstaande kerk als sporthal Nele Dooms

12 juni 2019

11u43 0

De kleutertjes van basisschool De Minnestraal van Lebbeke beleven vandaag en morgen de tijd van hun leven in de naastgelegen kerk in de Lange Minnestraat. Die staat al een hele tijd leeg en een nieuwe bestemming heeft ze voorlopig nog niet gekregen, maar de school tovert ze deze week wel om in een reusachtige sporthal. “Dat de regen met bakken uit de hemel valt, kan ons op deze sportdag dit jaar niet deren”, zegt directeur Herman Vermeiren. “De kindjes zitten hoog en droog in de kerk. Ze beschikken er onder andere over torenhoge springkastelen en gekke fietsjes. Ze kunnen naar hartenlust twee dagen lang bewegen. Zo krijgt deze leegstaande kerk nog eens een nuttige bestemming. In totaal maken er bijna honderd enthousiaste kindjes gebruik van.” Tijdens de sportdag staat een bewegingsparcours centraal. Kinderen kunnen er op oefenen om hun evenwicht te bewaren, grenzen verleggen met een obstakelbaan, behendigheid trainen met allerlei fietsjes en plezier ontdekken van samen spelen door een toren te bouwen met reuzenstenen. De pret kan niet op.