Forse provinciale subsidie voor aanleg fietspaden

Nele Dooms

21 september 2020

17u14 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke krijgt flink wat subsidie van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen voor de aanleg van fietspaden. De centen zullen besteed worden in de Hoogstraat en in een deel van de Kapellenstraat.

Het nieuws van de subsidie kreeg Tim Pollet, voorzitter van Groen Lebbeke, te horen van gedeputeerde voor Mobiliteit Riet Gillis (Groen) van Oost-Vlaanderen. De provincie zal 470.000 euro betoelagen. De subsidie is mogelijk omdat de Hoogstraat en de Kapellenstraat del uitmaken van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Dat beide straten nieuwe fietspaden krijgen, komt omdat er wegen- en rioleringswerken gepland zijn. De totale kostprijs van die werken wordt geraamd op ruim 3,6 miljoen euro. De werken zullen starten in januari 2021 en zullen het grootste deel van het jaar in beslag nemen.

“De provincie is het fietsbestuur bij uitstek”, zegt gedeputeerde Riet Gillis. “De versnelde uitbouw van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk is prioritair, want we willen iedereen aanmoedigen om voor verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Dan zijn goede fietspaden nodig. Daarom ondersteunen we lokale besturen bij de aanleg daarvan.”

In Lebbeke ontvangen ze maar wat graag de subsidie. “We zijn blij met de toekenning van deze toelage”, zegt Tim Pollet. “Alle steun, ook van de provincie, is welkom voor de inhaalbeweging die gemaakt moet worden voor betere fietsinfrastructuur in onze gemeente. Er ligt nog heel wat werk op de plank.”