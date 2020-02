Foorkramers boos om halveren Paaskermis: “Beter samenwerken om kermis te herwaarderen” Nele Dooms

20 februari 2020

11u25 0 Lebbeke De foorkramers zijn boos op het Lebbeekse gemeentebestuur. Dat besliste om de jaarlijkse Paaskermis terug te schroeven van twee naar één weekend. “Onrechtvaardig”, menen de foorreizigers, die een open brief overhandigden aan de gemeenteraad. “Laat ons beter samenwerken om de kermis te herwaarderen. We willen daar zeker constructief aan meewerken.”

De beslissing om de jaarlijkse Paaskermis, die traditiegetrouw vanaf het Paasweekend staat opgesteld op de Grote Plaats in Lebbeke, terug te schroeven werd in december genomen. De kermiskramen zullen in de toekomst nog maar één in plaats van twee weekends aanwezig zijn. Schepen Maria Van Keer (CD&V) argumenteerde toen “dat het tweede kermisweekend de voorbije jaren weinig succesvol was” en dat “foorkramers zelf bevestigden dat ze in dat tweede weekend nog amper hun boterham verdienden”.

Alleen blijken die foorkramers niet gelukkig met de beslissing. Dat toonden ze woensdagavond door in groep op te dagen voor de gemeenteraad. Oppositiepartij Open Vld had het dossier opnieuw op de agenda geplaatst. De foorreizigers vragen de gemeente de beslissing te herzien. “Het tweede weekend van de Paaskermis vond in 2019 plaats in zeer ongunstige omstandigheden, omdat het op dat ogenblik geen paasvakantie meer was en door slechte weersomstandigheden. Dat zorgde voor minder volk, maar dat is niet elk jaar zo. Het Paasweekend zelf is natuurlijk altijd beter. Dat het gemeentebestuur ons als compensatie aanbiedt om initiatief te nemen om dat weekend meer volk te lokken, lijkt ons overbodig. Die inspanningen zouden beter voor het tweede weekend gelden.”

De foorkramers stellen voor om een werkgroep op te richten om daarmee nieuwe initiatieven uit te werken om de kermis te herwaarderen. “We hebben zelf alvast enkele goede ideeën, zoals een meet&greet met bijvoorbeeld Disneyfiguren en een familiedag de tweede zondag.”

Burgemeester Raf De Wolf had overleg met de foorkramers en past de regeling enigszins aan. “De kermis zal na het Paasweekend tot en met woensdag mogen blijven staan”, zegt hij. “Het zijn dan 6 in plaats van 9 dagen. De meningen over dit gebeuren zijn verdeeld. Plaatselijke handelaars in het centrum zien bijvoorbeeld niet in waarom broodnodige parkeerplaatsen nog een tweede weekend worden ingenomen door de kermis als er toch bijna niemand naartoe gaat. Zij voelen dat aan hun klanten. We proberen een gulden middenweg te vinden en zullen later evalueren.”

Voor Open Vld kan de nieuwe regeling niet. “De gemeente gaat in tegen haar eigen reglement”, zegt Freya Saeys. “Daarin staat dat de foorkramers een opzegtermijn hebben van zes maanden en ze kregen nog maar net, amper twee maanden voor het gebeuren, de beslissing doorgestuurd. Als de gemeente doorzet, kan dit tot eisen om schadevergoedingen leiden.” Burgemeester De Wolf benadrukt dat hij dit juridisch zal laten nazien. “Als dit effectief zo is, zal de Paaskermis in 2020 nog één keer twee weekends plaatsvinden en vanaf 2021 niet meer”, klinkt het.