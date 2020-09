Fikse geldboete voor bestuurder die na intrekking van zijn rijbewijs opnieuw achter het stuur kruipt Koen Baten

01 september 2020

18u00 0 Lebbeke F.H. keek op 6 april 2019 te diep in het glas en kroop nog achter het stuur van zijn wagen om naar huis te rijden. Bij een alcoholcontrole werd hij betrapt en moest hij zijn wagen zes uur langs de kant laten staan. Even later betrapte de politie hem gewoon opnieuw achter het stuur.

De feiten speelden zich af in Lebbeke. Bij een alcoholcontrole had hij 1,17 promille in zijn bloed en moest hij zijn wagen langs de kant zetten. De man had het duidelijk niet goed begrepen en werd kort nadien opnieuw betrapt onder invloed achter het stuur. Zijn rijbewijs werd toen meteen ingetrokken voor 15 dagen. “Ik weet dat ik een domme fout heb gemaakt, maar het zal niet meer gebeuren.”

De man had nog een blanco strafblad, maar politierechter Peter D’Hondt legde hem toch een fikse boete op van 3.200 euro en 60 dagen rijverbod.