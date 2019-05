Fietssuggestiestroken in Kapellenstraat dan toch een optie Nele Dooms

17u18 0 Lebbeke Er zouden dan toch fietssuggestiestroken komen in de Kapellenstraat in Denderbelle, tussen Klein Gent en de Visstraat. De beslissing moet op een volgende gemeenteraad nog genomen worden, maar tijdens de jongste Verkeerscommissie bleek toch dat het gemeentebestuur deze piste overweegt.

Eerder had de gemeenteraad in februari een voorstel in die zin van oppositiepartij Open Vld nog weggestemd. Onder andere schepen Maria Van Keer (CD&V), zelf uit Denderbelle, gaf toen aan dat er eerst nog wat meer onderzoek nodig was vooraleer beslist kon worden over het al dan niet aanbrengen van fietssuggestiestroken. Ook burgemeester Raf De wolf (N-VA) wilde het eventuele nut van fietssuggestiestroken toen liever eerst verder bekijken.

De Kapellenstraat tussen Klein Gent en Visstraat beschikt nu over een gelijkgronds fietspad van één meter breed, geprangd tussen de parkeerstroken en de greppel. Dat zorgt voor een risico op conflicten tussen fietsers en passagiers van auto’s die hun portier openen. “De parkeervakken opschuiven tot tegen de greppel en aan de andere zijde fietssuggestiestroken, die overrijdbaar zijn door bestuurders, aanleggen, is volgens ons altijd al de beste oplossing geweest”, zegt oppositieraadslid Freya Saeys (Open Vld). “Blij te horen dat deze visie nu toch navolging krijgt.”

Het voorstel voor de aanleg van fietssuggestiestroken zou in juni ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Op het kruispunt van de Kapellenstraat met Klein Gent zou een verhoogde verkeersplateau in rode beton komen en aan de school zouden twee parkeerplaatsen verdwijnen om voor een betere doorstroming van het verkeer te zorgen.