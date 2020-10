Fiat voor schaatsen tijdens eindejaarsperiode: grotere ijspiste op Grote Plaats, maar geen randanimatie Nele Dooms

06 oktober 2020

12u35 0 Lebbeke Coronacrisis of niet, er zal in Lebbeke ook dit jaar geschaatst kunnen worden. Het schepencollege zette zonet het licht op groen om weer een ijspiste toe te laten op de Grote Plaats. Randanimatie wordt wel geschrapt.

Het is al jaren een vaste, én succesvolle traditie in Lebbeke: van december tot begin januari staat er een ijspiste met kerstdorp opgesteld op de Grote Plaats. Duizenden liefhebbers komen gedurende die week schaatsen en tussendoor valt er te genieten van live optredens en worden drankkraampjes in het kerstdorp uitgebaat door plaatselijke verenigingen. Naar aanleiding van de coronacrisis rees in Lebbeke de jongste weken de vraag of er dit jaar wel een ijspiste zou komen.

Het schepencollege komt nu met het verlossende antwoord: ja er zal geschaatst worden in Lebbeke tijdens de eindejaarsperiode. “We hebben hierover overleg gehad met Ice Time, de firma die de ijspiste voor Lebbeke uitbaat”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Die is bereid de ijspiste uit te breiden, zodat het maximumaantal schaatsers met respect voor social distancing hoger kan zijn.”

De uitbreiding van de overdekte ijspiste legt beperkingen op voor de rest van de invulling van het kerstdorp. Er zullen minder chalets kunnen staan. In de plaats bekijkt de gemeente de oprichting van één gezellig wintercafé, met een beurtrol voor verenigingen voor de uitbating. Randanimatie met live optredens zal er deze editie niet bij zijn.