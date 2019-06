Feestelijke opening voor vernieuwde Bellestraat Nele Dooms

17 juni 2019

16u32 0 Lebbeke Het zal op zondag 23 juni feest zijn in de Bellestraat. Het Lebbeekse gemeentebestuur plant er de officiële opening van de vernieuwde straat, die een belangrijke verbinding is tussen Lebbeke-centrum en Denderbelle.

Maandenlang werd er gewerkt. Naast een gescheiden riolering kreeg de weg een volledige make-over. Zo is op het kruispunt met de Leo Duboisstraat de verkeersplateau volledig vernieuwd. Een bredere bocht ter hoogte van de Overnestbaan moet zorgen voor meer veiligheid. Daar is een overrijdbaar middeneiland voorzien en aan één zijde een extra parkeerstrook. De Bellestraat heeft ook overal nieuwe voetpaden. De bestaande parkeerstroken blijven bestaan, afgebakend met bomen. Zo komt er meer groen in de straat.

Na de scherpe bocht zal op zijbermen naast de rijweg geparkeerd kunnen worden. Ook de zijstraatjes van de Bellestraat en de Overnestbaan worden mee vernieuwd en geasfalteerd. Om de heropening te vieren, zal zondag een wandelconcert plaatsvinden. Om 11 uur vertrekt aan het kruispunt van de Bellestraat met de Overnestbaan het Fanfareorkest richting Kruidenboerderij. Iedereen mag meestappen. Na de wandeling worden de aanwezigen verwend met een drankje en hapje ter hoogte van De Kruidenboerderij.