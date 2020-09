FC Lebbeke deelt punten met Eppegem, Jens Ringoot maakt pas in blessuretijd gelijk Stef Van Overstraeten

11u44 0 Lebbeke FC Lebbeke moest zaterdag tot in de blessuretijd wachten op puntengewin. Het was Jens Ringoot die toen de 2-2 scoorde tegen Eppegem. Lebbeke haalde een 0-2-achterstand op.

Eppegem werd vooraf getipt als een ploeg voor de bovenste regionen van het klassement. En die ambitie zetten de bezoekers op het sportcomplex in Lebbeke in de beginfase van de wedstrijd kracht bij. “De eerste twintig minuten hadden we het vrij lastig”, vertelt Jens Ringoot van FC Lebbeke. “We zaten niet in de match en wonnen geen duels. En dat was jammer na een goede voorbereiding. In die wedstrijden hebben we onze organisatie op punt gezet, maar daar was tegen Eppegem weinig van te merken. Nadat zij de score openden kwamen we beter voor de dag. Ondanks het feit dat we deels achter de feiten aan bleven lopen.”

Teruggekomen op mentaliteit

Lebbeke kreeg mogelijkheden, maar het bleef 0-1 aan de rust. En na een uur spelen stond er zelfs 0-2 op het scorebord. “Tijdens de rust stuurden we bij, er werden ook twee wissels doorgevoerd. Dat bracht niet meteen zoden aan de dijk want we startten even slap als in de eerste helft. Vanaf de 0-2 zijn we op mentaliteit gaan spelen en hebben we tot de laatste minuut gestreden om toch een punt thuis te houden. Uiteindelijk zijn we gezien het verloop van de confrontatie tevreden met een punt. Voor de start gaan we telkens voor de drie punten en we hadden gehoopt om ze thuis te kunnen houden. We weten nu dat we volgend weekend een pak scherper zullen moeten starten.”

Eerste doelpunt na drie seizoenen

Jens Ringoot scoorde in blessuretijd de verlossende 2-2-gelijkmaker tegen Eppegem. “Voor mij was het een ontlading”, legt hij uit. “Ik ben aan mijn vierde seizoen gestart bij Lebbeke en kon tot zaterdag nog geen enkele keer scoren. En het was dubbel leuk, omdat mijn treffer een punt opleverde. Ik ben dan ook zeer blij dat ik mijn team op deze manier heb kunnen helpen. Er is hard gestreden voor dat punt, dat is een lichtpunt. Maar meer dan op mentaliteit moeten we het zeker organisatorisch en voetbaltechnisch kunnen halen van onze tegenstanders.” Volgend weekend trekt Lebbeke naar Anzegem.