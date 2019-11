Familierelaties op de proef bij Toneelkring Wij tijdens komedie Nele Dooms

15 november 2019

15u51 0

Toneelkring Wij pakt voor haar eerste productie dit theaterseizoen uit met een komedie. “Un Air de Famille” wordt door het amateurgezelschap geschetst als een “hilarisch en grimmig blijspel ‘aan de toog’, waarin de familierelaties het zwaar te verduren krijgen”. “Elke vrijdagavond komt de familie Ménard samen in het café van de oudste zoon Henri, om daarna ergens te gaan eten”, vertelt regisseur Benny Ceuppens. “De rebelse dochter Betty is nog ongetrouwd en de jongste zoon Philippe, een geslaagd zakenman en mama’s lievelingetje, is net op TV geweest. Bovendien is Yolande, de vrouw van Philippe, jarig. Het vertrek naar het restaurant wordt echter uitgesteld want Arlette, Henri ’s vrouw, blijkt niet thuis te zijn.” Op het podium voor deze komedie staan Jan Bosman, Lieke De Batselier, Siebe Boone, Hilde Biesemans, Mark Pissens en Jolien Contryn. Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 16, maandag 18, vrijdag 22, zaterdag 23, zondag 24, donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30, telkens om 20.15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Theater De Minne, aan de Lange Minnestraat in Lebbeke. Info en reservatie: www.toneelkringwij.be.